女優チョ・ボアの結婚発表と同時に、熱愛がバレずに結婚発表をしたスターたちに注目が集まっている。【写真】韓国俳優、恋人と“匂わせ投稿”8月28日、チョ・ボアの所属事務所XYZスタジオは「チョ・ボアが大切な縁に出会い、長い間お互いに向けた深い信頼と愛情を積み重ねてきたが、近づく秋に一生を約束することになった。結婚式は非芸能人である新郎と両家の家族に配慮し、ソウル某所で非公開で進行される予定」と公式立場を明ら