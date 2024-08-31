女子卓球パリ五輪代表リザーブの木原美悠選手（20）の父親が教え子の体を触り、パクられた。卓球木原美悠の父が教え子へのわいせつ容疑で逮捕！かつて語っていた天才愛娘へのスパルタ指導の中身不同意わいせつの疑いで29日、兵庫県警捜査1課に逮捕されたのは、同県明石市で卓球場を経営する木原博生容疑者（54）だ。7月下旬から8月2日ごろ、自身が経営する卓球クラブ「ALLSTAR」に通うレッスン生の女児が16歳未満であるこ