ソニー・インタラクティブエンタテイメントは、PlayStation 5の新型ワイヤレスコントローラー「DualSense」(以下、デュアルセンス)を発表した。歴代のPlayStationコントローラーとは異なるデザイン系統となっており、多くのファンはそこに謎の既視感のようなものを抱いているようだ。

SNS上では、デュアルセンスとなにかの作品のキャラクターを比較したり、あるいはコラージュ画像やファンアートを作り始めるファンが多数出没しており、現在ひとつのミームとして拡散されている。

PS5 controller kinda lookin like it came out an egg sac pic.twitter.com/NNvQ9XiuSg — Tyson Hesse (@tyson_hesse) April 7, 2020

ゲームのキャラクターやガジェットを連想している人は多く、現段階でもっとも拡散されている画像のひとつが『ソニック・ザ・ムービー』のドクターエッグマン(英語名はDr.Robotnik)とのコラボレーションである。

作中でドクターエッグマンの使う小さなロボットがデュアルアセンスに似ている。日本では映画が公開されていないため、このシーンの真相は明らかになっていないがぜひ公開したら確認してみて欲しい。

The PS5 Controller, brought to you by Aperture Science pic.twitter.com/xgyvt8syT8 — Musty Hobbit (@MustyHobbit) April 7, 2020

こちらの比較画像の元ネタは『Portal』だ。ツイートにある「Aperture Science」という名前は、作中で主人公を監禁する、謎の研究・開発グループ。もはや、ふたつ目のツイートのように「Aperture Laboratories」という研究所のロゴをつけるだけで、Apertureの製品であるかと錯覚してしまう。

つぎの元ネタは、『Detroit: Become Human』に登場するアンドロイドの型番「RK900」だ。作中ではコナーという名前が付けられらているアンドロイドを操作して、人間の刑事とともに事件を解決する。

コナーが「死んでも代わりがいる」とその存在の儚さを告げられるシーンは、プレイした読者ならきっと覚えているだろう。ふたつ目のツイートは、そのシーンのパロディとなっている。「YOU’VE BECOME OBSOLETE DUALSHOCK」(あなたは時代遅れのデュアルショックになるのだ)という言葉は、かなり冷たいが笑えてしまう。

みずからを“memer”と名乗るヴァーチャルフォトグラファーのOBlackThunderO氏がツイートした『ゴッド・オブ・ウォー』のコラージュ画像は、海外のゲーム界隈のあいだで人気のミームの一種だ。

ちなみに『ゴッド・オブ・ウォー』のディレクターであるCory Barlog氏は、マーベルの「ブラック・ウィドウ」を連想していたようだ。

people are comparing the ps5 controller to th e Xbox controller, but I think it's more akin to the Nintendo pro controller pic.twitter.com/8hOhTI127k — myke (@mykethesimp) April 7, 2020

How Sony made the PS5 Dualsense controller pic.twitter.com/HLlHAOX57y — Pixelbuster (@Nitomatta) April 7, 2020

Anyone else seeing the resemblance? pic.twitter.com/h5tlztlRft - Rikukey2 (@Rikukey2) April 7, 2020

The colors and aesthetics seem….familiar…



HMMMMM…. pic.twitter.com/uFUQWVKDTE - Middy | #WearTheMask (@MidnightKolrath) April 7, 2020

これ以外にも、他機種であるNintendo Switch Pro コントローラーやXboxコントローラーに似ているのではと主張するファンもいる。ほかにも、『スターウォーズ』シリーズのストームトゥルーパー、さらには『ヱヴァンゲリヲン』の綾波レイ、『ファイアーボール』のドロッセルを連想している人などなど。

不思議なのは、だれもがなにか既視感を持つようなデザインでありながら、「これに似ている」と挙げられている対象がそれなりに多種多様である点だ。これまでのPlayStationコントローラーから大きく逸脱し注目されたデュアルセンスだが、じつは誰もがどこかで親近感を感じるような巧妙なデザインになっているのかもしれない。この記事の読者はいったい、デュアルセンスを見てなにを連想したのだろうか。

文/tnhr