PlayStation 5(PS5)のゲームをリモートプレイでいろんな場所でプレイできるようになる「PlayStation Portal リモートプレーヤー」が、2023年11月15日に発売されました。このPlayStation Portal リモートプレーヤーの分解動画を、修理業者のiFixitが公開しています。The PlayStation Portal at least makes stick drift easier to repair - The Vergehttps://www.theverge.com/2023/11/30/23983014/playstation-portal-stick-drift-
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 俳優・井川瑠音さんが死去 31歳
- 2. 違法自転車に怒り「バカ多すぎ」
- 3. 「ワイは上級国民」嫌がらせ殺到
- 4. 「迷惑老人」になる? 共通の特徴
- 5. タンスに尿 排泄姿を見られ殺意
- 6. 韓国空港での日本人の特性が話題
- 7. トコジラミ つぶすのはNGの理由
- 8. 24hTV 募金着服よりマズい問題
- 9. 常連気取る客 シェフ一言で撃沈
- 10. 若者に「日本語が通じない」理由
- 1. 違法自転車に怒り「バカ多すぎ」
- 2. タンスに尿 排泄姿を見られ殺意
- 3. トコジラミ つぶすのはNGの理由
- 4. 火葬場の残骨灰 市売却で4300万
- 5. 早大卒32歳女性 婚活敗因に学歴
- 6. 池田大作氏死去 創価学会の悩み
- 7. 「9割顔採用」投稿話題 実態は?
- 8. 日大アメフト 突然廃部の連絡か
- 9. バキュームカーの蓋に挟まれ死亡
- 10. 堀江氏に指摘「大切なのは共感」
- 1. 宝塚問題「許容していた雰囲気」
- 2. イケメン闇バイト犯 戦慄の素顔
- 3. 女子大生の反省文「心にしみた」
- 4. 公明が立民に最後通告？ 賛成会派だけ…
- 5. 24時間TV 本当の着服額は10倍も?
- 6. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 7. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 8. ４０年後の「ダサイタマ」は？＝意見募…
- 9. 国民民主・前原氏ら、離党し新党立ち上…
- 10. 岸田首相がUAEに到着
- 1. 韓国空港での日本人の特性が話題
- 2. 「世界美顔」1位ナナ 最強と話題
- 3. 最大氷山が動き出す 原因は不明
- 4. 中国人気キャスターが刺され死亡
- 5. ヘビのハプニング動画 豪で話題
- 6. 独の「600億ユーロ凍結」問題
- 7. 整形で顔壊死…鼻の一部失う 米
- 8. 北朝鮮女性の皮膚奪う? 国民批判
- 9. キム・ヨナのぱっちり二重に魅了
- 10. 北朝鮮「上級国民」に学生が激怒
- 1. 24hTV 募金着服よりマズい問題
- 2. 若者に「日本語が通じない」理由
- 3. 仕事をさっと始めない人の共通点
- 4. ふるさと納税 訳あり品人気急増
- 5. 初めてのNISA 何を選べばよいか
- 6. 菓子製造の「やまは製菓」が破産
- 7. がん治療で1千万ドブに 家族崩壊
- 8. Google「休眠アカウント」削除へ
- 9. オスをメス化する細菌の恐怖
- 10. イオン いなげやを連結子会社化
- 1. 常連気取る客 シェフ一言で撃沈
- 2. ゲーミングデバイスが最大61%OFF
- 3. 「AirTag」がAmazonで15%オフに
- 4. Black Friday最終日 人気商品は?
- 5. 解除できない謎のアラームに苦悩
- 6. 相当お得 リンガーハットの福袋
- 7. 欲しい製品「最安」を探す方法
- 8. PSリモートプレーヤーを分解
- 9. OpenAI 新体制で全研究者が復帰
- 10. ローソンストア 100円おせち販売
- 1. 大谷翔平 急浮上した意外な球団
- 2. 安樂智大 遠征先で「女を呼べ」
- 3. 安楽を告発 若手の「集団蜂起」
- 4. 日大廃部 厳しい言葉で一刀両断
- 5. 最新FIFAランク 日本は17位に
- 6. 安樂の再契約 OB見解「アウト」
- 7. イクイノックス電撃引退「当然」
- 8. 厳寒下の競技で「男性器凍った」
- 9. 田中将大 SNSで沈黙を貫く理由
- 10. 巨人退団の中田翔 移籍先本命は?
- 1. 俳優・井川瑠音さんが死去 31歳
- 2. 「ワイは上級国民」嫌がらせ殺到
- 3. 広末涼子 完全に吹っ切れたか
- 4. 黒木華に年下俳優「メロメロ」か
- 5. 好きな女子アナ 世代交代の兆し
- 6. 林修氏 人気歌手の質問に沈黙
- 7. 伊藤沙莉 激ヤセ疑惑の真相告白
- 8. ゴチ3人クビ 疑問あるも今年は?
- 9. 松本人志「海鮮丼嫌い」思い語る
- 10. 櫻井翔と松本潤 明暗分かれたか
- 1. ヒカルを巡りティファニーが謝罪
- 2. 略奪婚も 気づかされた「代償」
- 3. おじさん見えしないグレーパンツ
- 4. 今年で50歳 驚く男性有名人は
- 5. 一体何なの? 男性の視線に困惑
- 6. 買ってよかった DAISO絶品お菓子
- 7. モラ夫と離婚も…実家で次の地獄
- 8. 車の席下に避妊具 サレ妻が怒り
- 9. なんでパパお迎え? 疑問に場凍る
- 10. ガキはお前の方 モラ夫に反撃