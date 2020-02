2012年に設立された映画制作スタジオ「A24」。2020年現在は、映画やテレビ番組の製作、出資、配給を行い、ハイセンスでトリッキーな作品を多く世に輩出している、新進気鋭の映画会社。2017年アカデミー賞では、A24が制作した『ムーンライト』が作品を受賞したことで一気に知名度が上がったため、映画好きなら1度は耳にしたことがある方も多いのでは?

そこで今回は話題作を続々生み出している「A24」制作/配給のおすすめ作品10本をご紹介!

『ムーンライト』(2016)

『ビール・ストリートの恋人たち』などのバリー・ジェンキンス監督作。マハーシャラ・アリ、シャリーフ・アープ、デュアン・“サンディ”・サンダーソン出演。第89回アカデミー賞にて作品賞を受賞した話題作。

内気な少年シャロンは、学校で標的にされ、いじめられる日々を送る。そんなシャロンにとって、同級生のケヴィンだけが本当の友達だった。高校生になり、ある日の夜、月明かりが輝く浜辺で、シャロンとケヴィンは初 めてお互いの心に触れることに……。

『アンダー・ザ・シルバーレイク』(2018)

『イット・フォローズ』などのデヴィッド・ロバート・ミッチェル監督作。アンドリュー・ガーフィールド、ライリー・キーオ出演。

大物になる夢を持って、L.A.のシルバーレイクへやってきたサムは、向かいの家の美女サラに一目惚れする。サムは彼女とデートをするはずだったが、彼女は突然消えてしまう。もぬけの殻になった彼女の部屋に残された暗号にサブリミナルメッセージ、都市伝説や陰謀論をこよなく愛するサムは、無敵のオタク知識を総動員して、シルバーレイクの下にうごめく闇へと迫るのだが……。

『ヘレディタリー/継承』(2018)

『ミッドサマー』などのアリ・アスター監督作。トニ・コレット、ガブリエル・バーン、アレックス・ウォルフ出演。

グラハム家の祖母・エレンが亡くなった。エレンの遺品が入った箱には、「私を憎まないで」というメモが挟んであった。アニーと夫・スティーヴン、高校生の息子・ピーター、そして人付き合いが苦手な娘・チャーリーは家族を亡くした喪失感を乗り越えようとするが、奇妙な出来事がグラハム家に頻発。不思議な光が部屋を走る、誰かの話し声がする、暗闇に誰かの気配がする……。やがて最悪な出来事が起こり、一家は修復不能なまでに崩壊。そして想像を絶する恐怖が彼女たちを襲う。グラハム家に隠された秘密とは?

『荒野にて』(2017)

『さざなみ』などのアンドリュー・ヘイ監督作。チャーリー・プラマー、スティーヴ・ブシェミ、クロエ・セヴィニー出演。

母が家出し、小さい頃から愛情深いがその日暮らしの父と二人で暮らしてきたチャーリー。家計を助けるために競走馬リーン・オン・ピートの世話をする仕事を始めるが、ある日父が愛人の夫に殺されてしまう。15歳で一人ぼっちになったチャーリーは、試合に勝てなくなった競走馬ピートを連れて、親戚の叔母を探す旅に出る。

『レディ・バード』(2017)

『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』などのグレタ・ガーウィグ監督作。シアーシャ・ローナン、ローリー・メトカーフ、トレイシー・レッツ、ティモシー・シャラメ出演。

田舎町のサクラメントで生まれ育ったクリスティン(自称“レディ・バード”)は、大都会ニューヨークの大学へ行くことを夢見る。口うるさい母との関係や、昔からの友達や新しい友達、初恋を通して、激しく揺れ動く少女の感情を描いた作品。

『HOT SUMMER NIGHTS ホット・サマー・ナイツ』(2017)

イライジャ・バイナム監督作。ティモシー・シャラメ、マイカ・モンロー、アレックス・ロー、エモリー・コーエン出演。

父の死で塞ぎ込んでしまったダニエルは、一夏の間だけ祖母の家で過ごすことに。そこでダニエルは、地元の悪で有名なハンターとつるむようになる。そして、ハンターが大切にしていて、近づくなと言う妹マッケイラと恋に落ちてしまう。甘く切なく、煌めくようなダニエルの一瞬の夏は、最大級のハリケーンの到来とともに劇的な結末を迎えることになる。

『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』(2018)

ボー・バーナム監督作。エルシー・フィッシャー、ジョシュ・ハミルトン、エミリー・ロビンソン出演。

中学校生活最後の1週間、ケイラは「クラスで最も無口な子」に選ばれてしまう。そんな不器用な自分を変えるため、クラスメイトたちと仲良くなろうと様々なアプローチを始める。しかし、人気者のケネディは冷たいし、好きな男の⼦にもどうやってアプローチしていいか分からない。お節介ばかりしてくるパパはウザいし、待ち受ける高校生活も不安でいっぱい。高校生活が始まる前に、ケイラは今の自分を変えることができるのか?

『暁に祈れ』(2017)

『ジョニー・マッド・ドッグ』のジャン=ステファーヌ・ソヴェール監督作。ジョー・コール、パンヤ・イムアンパイ、ヴィタヤ・パンスリンガム出演。

ボクサー、ビリー・ムーアは、タイで自堕落な生活を過ごすうちに麻薬中毒者になってしまう。ある日、警察から家宅捜索を受けたビリーは逮捕され、彼はタイで最も悪名高い刑務所へ収容されることとなる……。そこは殺人、レイプ、汚職が横行する、この世の地獄のような場所だった。死と隣り合わせの日々を過ごすビリーだったが、所内に設立されたムエタイ・クラブとの出会いが彼を変えていく。世界的なベストセラーをベースにした真実の物語。

『ミッドサマー』(2019)

『ヘレディタリー/継承』のアリ・アスター監督作。フローレンス・ピュー、ジャック・レイナー、ウィル・ポーター出演。

家族を不慮の事故で失ったダニーは、大学で民俗学を研究する恋人や友人と5人でスウェーデンの奥地で開かれる“90年に一度の祝祭”を訪れる。美しい花々が咲き乱れ、太陽が沈まないその村は、優しい住人が陽気に歌い踊る楽園のように思えた。しかし、次第に不穏な空気が漂い始め、ダニーの心はかき乱されていく。妄想、トラウマ、不安、恐怖……それは想像を絶する悪夢の始まりだった。

『フェアウェル』(2019)

ルル・ワン監督作。オークワフィナ、ツィ・マー、ダイアナ・リン、チャオ・シュウチェン出演。日本では2020年4月10日公開予定。

NYに暮らすビリーと家族は、ガンで余命3ヶ月と宣告された祖母ナイナイに最後に会うために中国へ帰郷する。家族は、病のことを本人に悟られないように、集まる口実として、いとこの結婚式をでっちあげる。ちゃんと真実を伝えるべきだと訴えるビリーと、悲しませたくないと反対する家族。葛藤の中で過ごす数日間、うまくいかない人生に悩んでいたビリーは、逆にナイナイから生きる力を受け取っていく。一世一代の嘘がばれることなく、無事に式を終えることはできるのか? 帰国の朝、彼女たちが選んだ答えとは?

