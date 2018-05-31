S¡¦¥é¥â¥¹¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¥µ¥é¡¼¤¬Éé½ý¤·¤¿¥×¥ì¡¼¡¢¡ÖÊÌ³ÑÅÙ¤Î±ÇÁü¡×¤Ç¸«¤ë¤È¡Ä
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎDF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë·è¾¡¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎFW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¶¯¤¤ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬30ÆüÉÕ±Ñ»æ¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥é¥â¥¹¤ËÈó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥µ¥é¡¼¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë¥é¥â¥¹¤È¸òºø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¸ª¤òÉé½ý¤·¡¢30Ê¬¤Ç¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤ÎÏÓ¤òÄÏ¤à·Á¤ÇÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥â¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ËÉé½ý¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬10²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1300²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê³ÑÅÙ¤Î±ÇÁü¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥â¥¹¤Ë°°Õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥é¥â¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¥é¡¼¤ÎÊý¤«¤éÁê¼ê¤ÎÏÓ¤òÄÏ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°ì½ï¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤ÎÉé½ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²óÉü¤Ë3½µ´Ö¤«¤é4½µ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¡£
text by ÊÔ½¸Éô