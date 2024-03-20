【FAカップ】マンチェスター・ユナイテッド4−3リヴァプール（日本時間3月18日／オールド・トラッフォード）【映像】シュートした足を潰す“殺人タックル”が炸裂した瞬間ポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスのタックルに批判が集まっている。シュートを放ったハンガリー代表MFドミニク・ソボスライの右足に、ブルーノ・フェルナンデスの足裏が直撃したのだ。2−1で迎えた57分、問題の接触プレーが起こった。エジプト代表FW