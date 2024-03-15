エジプト代表FWモハメド・サラーリバプールの歴史に名を刻んだ。サラーは14日にホームで行われたヨーロッパリーグ(EL)ラウンド16・2ndレグでスパルタ・プラハ戦に先発すると、2-0の10分にチーム3得点目を決めたほか、3つのアシストも記録。5-1の1stレグに続く、6-1のゴールショーに絡み、力強い8強入りに貢献した。そんな31歳アタッカーはこれが今季公式戦20ゴール目に。リバプール公式によると、2017-18シーズンの加入イヤーか