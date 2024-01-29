アフリカ・ネーションズカップで16強進出も、苦戦際立ち大会から姿消すコートジボワールで開催中のアフリカ・ネーションズカップは現地時間1月28日に決勝トーナメント1回戦が行われ、史上最多7度の優勝を誇るエジプト代表がDRコンゴ代表にPK戦で敗れて姿を消した。負傷によりクラブに戻ってリハビリをしていたリバプールFWモハメド・サラーの復帰は叶わなかった。優勝候補の一角だったエジプトだが、今大会はグループリーグ3試