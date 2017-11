うつ病でひどく落ち込んでいるさ中には、希望はおろか将来のヴィジョンなど何も見えないに違いない。

英作家のクレイグ・ストーン氏も例外ではなかった。

しかし、うつ病の時と病気を克服して数年経った現在では、同じ風景を見ても心境はまるで違うようだ。

彼はこうつぶやいている。

See that bench. 8yrs ago I sat on it thinking about throwing myself off Blackfriars Bridge. Today, I took this pic of my son. Tomorrow might be the same. But it might also be brighter. It might even bring unimaginable brilliance. Hang in there. Love is always coming. #depression pic.twitter.com/91mYk9hvEo

