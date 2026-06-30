＜トラベラーズ選手権最終日◇29日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞【写真】ピンの“反則級”の新アイアン、『G740』をコースで構えた顔PGAツアーは順延となっていたプレーオフが現地時間29日（月）の朝9時からスタートし、1ホール目でバーディを奪ったビクトル・ホブランがスコッティ・シェフラーを振り切り、昨年3月の「バルスパー選手権」以来となるツアー8勝目を飾った。 今大会はキャ