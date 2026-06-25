交友関係を拗らせた話。026【漫画】本編を読む「女社会の知られざる闇」や「アパレルあるある」など、実話をベースに描いたエピソードをブログで漫画化しているゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。元アパレル店員で店長経験もあるため、リアリティあるネタが豊富だ。前回は、学生時代から続く交友関係をこじらせた話を紹介した。今回は、その友人たちと縁を切ったあとに自己嫌悪に陥ったゆき蔵さんを救ったある人物の、核心を突いたアドバイ