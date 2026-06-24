「あえて閉店するお店」が、今SNSで注目を集めているのをご存じだろうか。なかでも話題になっているのが、「100日だけのチョコクロワッサン by TonyBake(トニーベイク)」(以下、トニーベイク)だ。店名の通り、営業するのは100日間だけ。期間が終わると、同じ場所でタピオカやドーナツなど、別の業態へと切り替わるという。【図解】「あえて閉店する店」に人が並ぶ心理的カラクリ飲食店といえば、少しでも長く愛されることを目指す