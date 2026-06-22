オシャレな人の「手首から先」スタイリングの最終工程であり、バランサーを担う「手首から先」。イヤリングやネックレスと異なり、鏡を介さずとも直視できるパーツだからこそ、長く愛せる1点や、マインドを満たす組み合わせなど、自分本位に飾るのが正解。コスチュームジュエリーを品よくSAORI OYAMADA／STYLIST「ベーシックなスタイリングが好みなので、手元には存在感のあるコスチュームジュエリーを品よく盛るのがポリシー。人