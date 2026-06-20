思い悩む主人公・夏美【漫画】本編を読む／あと何年生きたいですか…？あなたならどちらを選ぶだろうか。このままあと50年生きるのと、この先の幸せを全部つめこんで50歳まで生きるのと。あと何年生きたいですか_P01母親は認知症で娘の名前も覚えていないどちらの人生が幸せなのだろうか？世間ではある都市伝説がまことしやかにささやかれていた。深夜3時33分ちょうどにテレビをつけると黒服の男が現れ、「このまま50年生きるのと