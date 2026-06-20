深夜3時33分「どちらを選びますか？」→介護に疲れた36歳娘が下した予想外の決断。衝撃の結末に「憑きものが落ちたよう」【作者に聞く】

深夜3時33分「どちらを選びますか？」→介護に疲れた36歳娘が下した予想外の決断。衝撃の結末に「憑きものが落ちたよう」【作者に聞く】