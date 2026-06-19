SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。現在、『どちらかの家庭が崩壊する漫画』の11巻が発売中。今回は同作からエピソードを紹介するとともに、横山さんに制作秘話を聞いた。【漫画】本編を読む若妻の「やっちゃいなよ」その意味とは!?75歳の金満治郎と21歳のみつき、77歳の西園寺さゆ