「やっちゃいなよ」“超”年の差婚をした若妻たちの、まさかの企みは想像を超える展開へ!!【作者インタビューも】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。現在、『どちらかの家庭が崩壊する漫画』の11巻が発売中。今回は同作からエピソードを紹介するとともに、横山さんに制作秘話を聞いた。
【漫画】本編を読む
75歳の金満治郎と21歳のみつき、77歳の西園寺さゆりと22歳のキリト、それぞれ50歳以上も年が離れた2組の夫婦。『どちらかの家庭が崩壊する漫画』10巻の後半からは、そんな“超”年の差カップルの新たな“崩壊物語”が始まる。どちらの夫婦にも共通するのは、年上のほうが「お金持ち」であること。みつきとキリトの結婚の目的は、愛なのかそれともお金なのか…!?徐々に、みつきやキリトの企みが明らかになるが、物語は予想外の方向へと展開していく！
――『どちらかの家庭が崩壊する漫画』11巻発売、おめでとうございます！11巻の見どころを教えてください。
10巻で登場した75歳の金満治郎×21歳のみつき、77歳の西園寺さゆり×22歳のキリトという2つの家族が、崩壊に向かって突き進んでゆきます。このシリーズのハラハラ感をお楽しみください...！
――『どちらかの家庭が崩壊する漫画』は何度もバズっている人気作ですが、横山さんとしては、どの層に人気があるという実感がありますか？また、どのような方に読んでほしいですか？
僕のInstagramでのおもな読者層(フォロワー)が30〜40代の女性なので、そのあたりの世代に多く読まれているのではないかと思います。むしろ、最近はその層に向けて話を考えてますね(笑)。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。10巻の前半までは薬師寺家＆毒山家編、10巻の後半からは新たな家族の崩壊が描かれているので、ぜひチェックしてみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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――『どちらかの家庭が崩壊する漫画』11巻発売、おめでとうございます！11巻の見どころを教えてください。
10巻で登場した75歳の金満治郎×21歳のみつき、77歳の西園寺さゆり×22歳のキリトという2つの家族が、崩壊に向かって突き進んでゆきます。このシリーズのハラハラ感をお楽しみください...！
――『どちらかの家庭が崩壊する漫画』は何度もバズっている人気作ですが、横山さんとしては、どの層に人気があるという実感がありますか？また、どのような方に読んでほしいですか？
僕のInstagramでのおもな読者層(フォロワー)が30〜40代の女性なので、そのあたりの世代に多く読まれているのではないかと思います。むしろ、最近はその層に向けて話を考えてますね(笑)。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。10巻の前半までは薬師寺家＆毒山家編、10巻の後半からは新たな家族の崩壊が描かれているので、ぜひチェックしてみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
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