レジで小銭を投げつける客【漫画】本編を読む買い物中のイライラを店員にぶつけ、横柄な態度を取る利用客。理不尽な対応に店員が耐えるなか、去りゆく客の後ろ姿がまさかの事実を告げていた――。そんな接客業の現場で起きるリアルな人間模様を描き、SNS上で多くの共感を集めているのが、漫画家・狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』の1編「店の名は」だ。日々さまざまな人が訪れる