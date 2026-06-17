いつもと違ったおつまみで気分上々 あえるだけで作れる「アボカド」スピードおつまみは、ワインやビールなどお酒にピッタリ。調味料と食材をあえるだけなので、お酒の時間をゆったりすごせます。 お酒にもご飯にも合う発酵食品で簡単味つけ一度でハマる味わいお酒に合う濃厚美味蒸し暑い日でもラクラク 今回の「アボカド」スピードおつまみは、火を使わずにあえるだけで仕上がるので、蒸し暑い日でもサッと用意できます。外出先