東京ディズニーリゾートは、ミッキー&フレンズの夏らしいデザインのグッズを、2026年6月11日（木）に発売しました。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】お菓子類のグッズをご紹介します。お土産にぴったり！夏休みのお土産にもぴったりなお菓子が新登場です。アイス形のチョコレートは、個包装で配りやすいタイプ。缶に入っていて、食べ終わった後も楽しめます。バウムクーヘンも個包装。爽やかなレモン味です。パスタス