【東京ディズニーリゾート】いま買うならコレ！「最新ディズニーお菓子」は安価＆激かわでお土産に最適♪
東京ディズニーリゾートは、ミッキー&フレンズの夏らしいデザインのグッズを、2026年6月11日（木）に発売しました。
お菓子類のグッズをご紹介します。
お土産にぴったり！
夏休みのお土産にもぴったりなお菓子が新登場です。
アイス形のチョコレートは、個包装で配りやすいタイプ。
缶に入っていて、食べ終わった後も楽しめます。
バウムクーヘンも個包装。
爽やかなレモン味です。
パスタスナックは800円と安価で、手に取りやすいお菓子。
夏らしい爽やかな塩レモン味です。
バッグ＆ポーチ付きで嬉しいお菓子
食べ終わった後もバッグとして使えるお菓子もあります。
クッキーは、可愛い巾着入り。
ミッキー&ミニーとドナルド&デイジーが表裏でデザインされています。
チーズインスナックは、チップとデールがデザインされたポーチに入っています。
パイナップルに入ったチップとデールがとっても可愛いポーチです。
※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。