東京ディズニーリゾートは、ミッキー&フレンズの夏らしいデザインのグッズを、2026年6月11日（木）に発売しました。

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お菓子類のグッズをご紹介します。

お土産にぴったり！

夏休みのお土産にもぴったりなお菓子が新登場です。

アイス形のチョコレートは、個包装で配りやすいタイプ。

缶に入っていて、食べ終わった後も楽しめます。

バウムクーヘンも個包装。

爽やかなレモン味です。

パスタスナックは800円と安価で、手に取りやすいお菓子。

夏らしい爽やかな塩レモン味です。

バッグ＆ポーチ付きで嬉しいお菓子

食べ終わった後もバッグとして使えるお菓子もあります。

クッキーは、可愛い巾着入り。

ミッキー&ミニーとドナルド&デイジーが表裏でデザインされています。

チーズインスナックは、チップとデールがデザインされたポーチに入っています。

パイナップルに入ったチップとデールがとっても可愛いポーチです。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。