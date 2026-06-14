¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤À¤±»È¤¦¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢·é¤¤¤Û¤É¤ª¶â¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤ÇÌ¡²è²È¤Î¿¿Á¥²ÂÆà¤µ¤ó¡£É×ÉØ2¿ÍÊë¤é¤·¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×!?¡×¤È¤ª¶â¤Î¤³¤È¤¬µÞ¤ËÉÔ°Â¤Ë¡£FP¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾­ÍèÅª¤Ë1²¯3000Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡ª²ÝÂê»³ÀÑ¤Î²È·×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤Î¤«¡¢»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Á¥²ÂÆà¤Þ¤Õ¤Í¡¦¤«¤Ê1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£2012Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ð¥é¥¨