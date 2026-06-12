積載力を増したステーションワゴンSUVトヨタは、2026年2月25日にBEV（電気自動車）の新型モデル「bZ4Xツーリング」を発売しました。このクルマは、スバルと共同で開発され2022年に発売されたSUV「bZ4X」をベースとしています。【画像】これがトヨタの新たな「ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）bZ4Xが持つ「走る楽しさ」や「日常使いの便利さ」といった魅力を受け継ぎながら、アウトドアなど多様な場面で