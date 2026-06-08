2026年6月5日（金）日本時間21:30発表米国2026年5月雇用統計、他 【1】結果：雇用者数は市場予想を上回る伸び、3月・4月も上方修正 2026年5月の非農業部門雇用者数は前月比17.2万人増となり、市場予想の8.8万人増を大きく上回りました。また、3月・4月分の雇用者数は合計で9.3万人上方修正され、想定以上に労働市場の強さがうかがえる内容となりました。実際に、非農業部門雇用者数の前月比3ヶ月移動平均線をみると、トリム平