不二家が展開する不二家洋菓子店は、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション商品を、2026年5月29日から順次販売しています。ステッカー付ポーチも「ポムポムプリン」のデビュー30周年をペコちゃんがお祝い。コラボレーション商品を販売するほか、ショッパーのプレゼントや店内アナウンスなど、6月は不二家のお店でポムポムプリンの世界観を楽しめる1か月となります。コラボのテーマは「がんばるキミへ 不二