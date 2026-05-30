【不二家×ポムポムプリン】6月は30周年記念のコラボ商品が続々登場。可愛い＆美味しいで癒されて

不二家が展開する不二家洋菓子店は、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション商品を、2026年5月29日から順次販売しています。

ステッカー付ポーチも

「ポムポムプリン」のデビュー30周年をペコちゃんがお祝い。コラボレーション商品を販売するほか、ショッパーのプレゼントや店内アナウンスなど、6月は不二家のお店でポムポムプリンの世界観を楽しめる1か月となります。

コラボのテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。勉強や仕事、将来のことなど、考えることがいっぱいの毎日に、不二家のスイーツでポムっとひと息ついてほしい、そんなメッセージを込めたといいます。

・おかしポーチ（ポムポムプリン）

ポムポムプリンとペコちゃんが仲よくプリンをほおばるコラボデザインがかわいいポーチに、不二家の人気のお菓子を詰め合わせています。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚が付属します。

5月29日発売。価格は1320円。

・ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）

ポムポムプリンをプリントしたプリン味と、ペコちゃんをプリントしたミルキー味、2種類のマカロンのアソートです。

6月1日発売。価格は321円。

・ミルキー缶（ポムポムプリン）

ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインの丸缶に、不二家の「ミルキー」が19粒入っています。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付きです。

6月1日発売。価格は770円。

・ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ

黄色いスポンジにプリンとプリン風味のクリーム、カラメルソースをはさんだプリン尽くしのケーキ。上面にはカラメルグラサージュを流し込んでいます。コラボデザインのかわいいペーパープレートが付いています。

6月12日発売。価格は626円。

また、対象のコラボ商品を3点以上購入すると、「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインショッパーが1枚もらえます。

＜対象商品＞

・ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）

・ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ

・おかしポーチ（ポムポムプリン）

・ミルキー缶（ポムポムプリン）

・ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いシュークリーム（プリン味）

・パラソルチョコ缶（ポムポムプリン）

ショッパーは数量限定のため、なくなり次第終了です。6点以上購入してももらえるのは1枚です。

店舗によって取り扱いがない場合や売り切れの場合があります。店頭での取扱開始日は店舗によって異なる場合があります。不二家洋菓子店で販売する商品は、一部の不二家レストランでも販売します。

イートインスペースでの飲食は標準税率（10％）が適用され、掲載の税込価格とは異なります。

そのほか、詳しくはコラボ特設ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

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東京バーゲンマニア編集部