セブンにスンスンが来た！ 口癖「ふわあっ♪」を再現したメロンパンシューや大福が登場
『セブン‐イレブン』が人気キャラクターコンテンツ『パペットスンスン』とコラボレート。オリジナルパンやスイーツなど7商品を2026年5月26日から順次発売するほか、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、「Happyくじ」、SNSキャンペーンなども同時に展開する。
※すべて価格は税込み
パンが大好きなスンスン、今回のコラボに大喜びかも！
SNS総フォロワー数が、2026年5月現在で350万人を突破し、ますます勢いに乗る『パペットスンスン』。独特のゆるい世界観と、どこかシュールで温かい日常を描いた動画が、子供から大人まで幅広い層の心を掴み、癒し系コンテンツとして大人気。
主人公スンスンの好物はパン。将来は“コッペパンみたいにふわふわして優しい味のパン”になりたいと言うほどのパン好きだ。そんなスンスンは、今回のコラボにあたって、『セブン‐イレブン』のパンを試食。“うんと可愛い”姿が見られるので、ぜひご覧あれ。
「ふわあっ♪」がキーワード！ “ふわふわ”のシュークリームやドーナツなど
今回のコラボでは、スンスンの口癖「ふわあっ♪」をキーワードに、「スンスンのふわふわクリームのプリン」や「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」など、ホッと一息つけるような、“食感”を楽しめるスイーツやパンが登場する。
スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー 280.80円
スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー 280.80円
まるでメロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタードホイップをたっぷり詰めたシュークリーム。
スンスンのふわふわクリームのプリン 321.84円
スンスンのふわふわクリームのプリン 321.84円
なめらか食感のプリンとふわふわホイップクリームを組み合わせた大人も子どもも楽しめるプリン。 ※販売エリアは沖縄県を除く
スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー 183.60円
スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー 183.60円
すっきりとした甘さでミルク感を味わえるミルククリームとブルーベリーソースを、マシュマロのようなふわっと食感のもち生地で包んだ。
スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム 246.24円
スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム 246.24円
もっちりとしたどら焼きに、チョコフレークを混ぜ込んだバナナクリームと、濃厚なチョコクリームを挟んだ。 ※販売エリアは沖縄県を除く
スンスンとノンノンのなかよしロール 203.04円
スンスンとノンノンのなかよしロール 203.04円
シェアして食べることもできる、食感のよいソーセージとコーン、タマゴフィリングとベーコンの2種類の味が楽しめる惣菜パンです。 ※販売エリアは沖縄県を除く
スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ 203.04円
スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ 203.04円
ねじりドーナツをシロップでコーティングし、カラースプレーを振りかけた見た目もかわいらしいドーナツ。
スンスンのうんとおいしいナポリタンロール 278.64円
スンスンのうんとおいしいナポリタンロール 278.64円
コッペパンにナポリタンを挟んだ、具材感たっぷりで満足感、食べ応えのある商品。
また、オリジナルスイーツまたはパンを購入すると、税込み100円ごとにシリアルナンバーが発行される。シリアルナンバーを集めると、景品が当たる抽選に応募できる。5つシリアルナンバーを集めると応募できるのが、スンスン・ノンノン・ゾンゾンがセットになったBIGクッション。3つ集めると応募できるのが、オリジナルトートバッグ。1つで応募できるのが、スイーツ無料クーポン3枚。実施期間は5月27日から6月6日、応募締切は6月12日だ。
【5シリアルコース】 BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット）
【5シリアルコース】 BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット）
留め具で繋げることができる仕様のBIGクッション。繋がる仕様のBIGクッションは初登場！（当選人数：100人）
【3シリアルコース】オリジナルトートバッグ
【3シリアルコース】オリジナルトートバッグ
お出かけや買い物で活躍するトートバッグ。（当選人数：300人）
【1シリアルコース】スイーツ無料クーポン3枚
【1シリアルコース】スイーツ無料クーポン3枚
対象のオリジナルスイーツがもらえるクーポン。（当選人数：1000人）
「ハイチュウ」コラボや限定グッズ、ハズレ無しのくじなど盛りだくさん！
さらに、パペットスンスンが人気菓子ともコラボレート。5月28日から順次発売される。
森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き 385円
森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き 385円
オリジナルシール（全6種類）
『パペットスンスン』のキャラクターたちが描かれたオリジナルシール（全6種類）付きのハイチュウが登場｡味はソーダ味｡食べておいしい､集めて楽しい商品｡
森永 パペットスンスン ウェファーチョコ 220円
森永 パペットスンスン ウェファーチョコ 220円
オリジナルカード（全10種）
オリジナルカード（全10種）が1枚付いてくる『パペットスンスン』のウェファーチョコが登場。何が出るかは、開けてからのお楽しみ。
一部店舗では、「パペットスンスン」のぬいぐるみキーホルダーと、ぬいぐるみバッジを5月21日から、沖縄県では5月23日から順次販売。販売店舗はこちら（https://cdg-goods.jp/20260521/list/）からチェック。
ぬいぐるみキーホルダー 1980円 ※サイズ（約）：Ｗ48×Ｈ146×Ｄ40mm（商品本体）
ぬいぐるみバッジ（2種） 各1100円 ※サイズ（約）：Ｗ60×Ｈ57×Ｄ30mm（商品本体）
さらに、対象の栄養ドリンク・菓子・アイスクリームを購入すると、先着で限定グッズのフラットケースやジッパーパック、クリアファイルがもらえる。対象商品や実施期間、空くじなしの「Happyくじ」、オリジナルTシャツが当たるSNSキャンペーンなどの詳細は公式サイトから確認しよう！
フラットケース
ジッパーパック
クリアファイル