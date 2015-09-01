『成人年齢引き下げ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
J-CASTニュース
成人年齢引き下げにより、親の同意なしに契約できるようになった被害だそう
共同通信
自身の16歳娘の養育費について「成人まで払う」という取り決めだと説明
スポニチアネックス
業界は不景気なのに、危ない橋を渡るメーカーなどはまずないとAV業界関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
AV出演契約を結んだ18歳・19歳も「成人」として扱うとしている
弁護士ドットコム
大手3行は4月以降もカードローンの契約対象を20歳以上に据え置くという
読売新聞オンライン
中国ネットでは「結婚の時に酒を飲む習慣がないのか」などの疑問が浮上
Record China
2022年の4月1日以降、18歳から成人となる
ライブドアニュース速報
飲酒・喫煙や公営ギャンブルについては20歳未満を維持するという
ギャンブル依存症などの危険性を考慮し、現行の禁止年齢が適切だと判断した
政府は、早ければ2017年の通常国会に改正案を提出する方針を固めた
BUZZAP！
18歳に引き下げることには「反対」が53％で、「賛成」の46％を上回った
年金・国民健康保険の年齢を、18歳から60歳までの42年間にするためだと断言
トピックニュース
飲酒や喫煙の解禁年齢を18歳とし、競馬などの公営競技もできるようになる