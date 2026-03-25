X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。3.1万人のフォロワーを持ち、「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるある」の共感力です。現在、うつ子ちゃんは5歳の息子さんと夫との3人暮らし。そんなうつ子ちゃんの子育てに関するエピソードを紹介します。今回は、2歳以降の子どもによくある「うんち」「おちんちん」「お