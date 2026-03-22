交際順調であっても相手の浮気が発覚すると一気に関係は破綻してしまうものですが、それがわかっているのになぜ浮気する男性は多いのでしょうか？そこで今回は、男性が「浮気をしてしまう理由」について解説します。｜心の寂しさを埋めたいから心の寂しさを埋めるたいからと浮気をする男性は少なくありません。彼女と一緒に過ごす時間が減ったり、彼女とのスキンシップが減ったりなどで寂しさを感じてしまうと、それが浮気の引き金