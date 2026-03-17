ドナルド・トランプ米国大統領は16日（現地時間）、一部の国々がホルムズ海峡での船舶護衛作戦に積極的に乗り出していないとし、改めて同作戦への参加を求めた。トランプ大統領は同日、ホワイトハウスでトランプ・ケネディ・センター理事会委員との昼食会を前に行った記者会見で、「我々は原油輸入の1％未満をこの海峡を通じて持ち込んでいるが、ある国々ははるかに多くの量を調達している」と明らかにした。続けて「日本は95％、