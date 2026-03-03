Snow Man宮舘涼太（32）が3日、TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）を欠席した。番組冒頭、進行の同局の田村真子アナが「本日、宮舘さんはグループのお仕事の都合でお休みです」と理由を説明。MCの麒麟川島明は「何で『ラヴィット！』は仕事で休めるんだっていうことですね」と的確なツッコミを入れていた。