2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪が閉幕した。アスリートたちが4年間努力を重ねた結果生み出した、極限のドラマに敬意を払う時期である。しかし、いま我々の前で繰り広げられているのは、彼らを追うマスコミの醜悪な風景だ。スポーツマスコミは、フィギュアスケート以外興味なし？今回の五輪で、日本選手団はスノーボードで木村葵来、村瀬心椛、戸塚優斗の3選手が金メダルを獲ったのをはじめ、冬季史上最多24個のメダルを獲得した