節約」の域を超えて“迷惑行為”との声が噴出した。女優チョン・ウォンジュがカフェで「3人でコーヒー1杯」を分け合う様子が公開され、制作陣が謝罪する事態に発展した。【写真】土足で…韓国女優、日本での迷惑行為で物議2月26日、YouTubeチャンネル「チョン・ウォンジュインゴン」の制作陣は、「こんにちは。チョン・ウォンジュインゴン制作陣です。まず、コンテンツの内容によって視聴中に不快な思いをさせてしまった点につい