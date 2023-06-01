ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝は１８日に行われ、深田茉莉（１９＝ヤマゼン）が金メダルを獲得した。当初の予定より１日延期となって行われた決勝。深田は１回目で転倒の失敗をしたが、フロントサイド７２０などを決めて８５・７０点を叩き出してトップに立つ。勝負の３回目はさらに伸ばして８７・８３点。後続選手がこの得点を上回れず金メダルが確定した。村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカ