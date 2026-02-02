子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。第16話友達の意見【シオンの気持ち】【編集部コメント】ツバサさ