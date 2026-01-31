新しい一歩に心がときめくこの季節。暮らしを見直したり、習い事に挑戦したり、未知の景色に合いに出かけたり…。麻生久美子さんが、春までに目標にしていることを明かしてくれました。捨て習慣と英語の勉強が春の目標！快適に過ごしたい！というのが今の気分！【写真】麻生久美子さんの撮りおろしカットをすべて見る自分のものは執着せずに手放せますが、家族のものは勝手に捨てられないので、どうやって協力を得ようか思案中で