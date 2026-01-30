東京ディズニーシー（TDS）を訪れたら絶対に鑑賞したいのが、夜に開催される港のショー「ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜」です。ミッキーやピーターパンなどの人気キャラクターたちが船で次々と登場してさまざまな夢を語り、実現させます。今回は、この注目のショーの鑑賞方法やおすすめ鑑賞場所を紹介します。※ この記事は『最強MAP付き！東京ディズニーランド＆シー凄ワザ＆攻略ナビ！2026年版』より一部抜粋、再構成の