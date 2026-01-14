1·î14ÆüÃë²á¤®¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç¤âÈª¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉ¼Ö¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»ÔÈ¬ËüÄ®¤ÎË¡²ÖÂç¶¶ËÌµÍ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸á¸å0»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¶ÛµÞÁö¹ÔÃæ¤Î¾ÃËÉ¼Ö¤È30Âå½÷À­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ï14Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¤ËÆÁÅç»Ô