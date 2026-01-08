県内の三学期制の公立の小中学校では、1月8日に始業式が行われ、子どもたちが元気に登校しました。徳島市の国府小学校では、インフルエンザなどの感染症対策のため、各教室に分かれて始業式が行われました。蔭山善宏校長が「笑顔・挨拶・感謝でいっぱいの学校生活を送り、元気に前進していきましょう」と呼びかけました。このあと児童らは宿題を提出したり、久しぶりに会う友達と楽しそうに冬休みの思い出を振り返っていました。（