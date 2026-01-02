2日早朝、徳島市国府町の住宅で火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは徳島市国府町竜王の住宅です。警察と消防によりますと2日午前6時50分ごろ近くに住む男性から「家が燃えている」と119番通報がありました。消防車両14台が出動して消火活動にあたり火は約2時間40分後に消し止められました。この火事で木造2階建ての住宅が焼けたほか、周囲の民家3棟の外壁なども延焼した模様です。この家には70代の夫婦と4