ギニアビサウの首都ビサウでパトロールする軍兵士ら＝11月21日（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】西アフリカ情勢の悪化が続いている。各国でテロが多発する中、米軍が25日にナイジェリア北西部で過激派組織「イスラム国」（IS）系勢力を攻撃した。軍事政変も近年相次ぎ、11月にはギニアビサウでクーデターが勃発。12月にもベナンで政変未遂が起きた。地域機構の西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）は「非常事態」と表明した。