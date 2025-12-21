噂に尾ひれがついていった結果▶▶この作品を最初から読む共感度120％！日々を生きる上で繊細ゆえに何かと気にしすぎてしまう社員の物語。人と話した帰り道などで、一人反省会をしたりすることはありませんか？「あの言い方はおかしかったな…」「こう思われてたらどうしよう…」なんて、人から言わせれば「気にしすぎ」なことでも、本人にとっては大きな問題だったりしますよね。そんな気にしすぎな性格のために会社で