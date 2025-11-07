高市早苗首相が７日の衆院予算委で、立憲民主党・岡田克也議員から台湾有事などの想定で「軽々しく武力攻撃と言うべきでない」と詰められ、２０分以上の激しい応酬が続いた。岡田氏が「存立危機事態」をテーマに質問を開始し、用語、条文の解釈に始まり、「一部政治家の非常に不用意な発言が相次いでいる」と指摘。高市首相も昨年自民党総裁選挙で、中国による台湾の海上封鎖が発生した想定で、「存立危機事態」に触れている