球団発表ナショナルズは29日（日本時間30日）、小笠原慎之介投手をロースターの40人枠から外す「アウトライト」の措置をとった。ウエーバーを通過し、マイナー3Aに降格となった。小笠原は神奈川・東海大相模から2015年ドラフト1位で中日に入団。2021年からは4年連続140イニング以上を投げるなどローテの一角として活躍し、2024年オフにポスティングシステムで海を渡った。ナショナルズでは序盤はマイナー生活が続いた。7月に