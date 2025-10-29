弁当店に23回105食分を注文し未払い 韓国籍の60歳を詐欺容疑で再逮捕読売新聞オンライン

弁当店に23回105食分を注文し未払い 韓国籍の60歳を詐欺容疑で再逮捕

  • 神奈川県警は27日、相模原市中央区の韓国籍の60歳男を再逮捕した
  • 区内の弁当販売店に23回にわたって弁当105食分を配達させ、詐取した疑い
  • 男は区内の別の店に弁当など564点を配達させ詐取した疑いで逮捕されていた
