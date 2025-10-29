ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 弁当店に23回105食分を注文し未払い 韓国籍の60歳を詐欺容疑で再逮捕 詐欺 神奈川県警 国内の事件・事故 時事ニュース 読売新聞オンライン 弁当店に23回105食分を注文し未払い 韓国籍の60歳を詐欺容疑で再逮捕 2025年10月29日 16時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県警は27日、相模原市中央区の韓国籍の60歳男を再逮捕した 区内の弁当販売店に23回にわたって弁当105食分を配達させ、詐取した疑い 男は区内の別の店に弁当など564点を配達させ詐取した疑いで逮捕されていた 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 インテルGKが乗る車と衝突した電動車いすの81歳男性が死亡…道路交通殺人罪で捜査も急病の影響か 2025年10月29日 8時53分 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 解体現場から乳児遺体、渋谷 ホルマリン漬けか、病院跡の情報 2025年10月29日 21時16分 市長「ラブホ密会」報道に揺れる群馬・前橋市で起きた“場外乱闘”怪文書騒動を現役市議が告白 2025年10月29日 17時25分