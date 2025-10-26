笑ってしまうほど低い処理能力、モノクロスクリーン、そして独特な操作系──。奇抜な仕様にもかかわらず、「Playdate」は週ごとに届くゲームやコミュニティの交流などを通じて、唯一無二の体験を生み出し続けている。