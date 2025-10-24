フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が24日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。23日のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けた米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）について語った。昨年2月、花巻東で佐々木をインタビューした羽鳥。佐々木の日誌には、Apple創業者のスティーブ・ジョブズ氏や、ソフトバンクの孫正義氏オーナーの写真が並んでいた。「花巻東って野