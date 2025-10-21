日本維新の会の吉村洋文代表は２１日、フジテレビ系「サン！シャイン」に生出演。その最中に速報テロップで財務大臣に片山さつき氏というニュースが入り、率直な気持ちを述べた。吉村代表がスタジオ生出演の最中、番組の速報テロップで「財務相に片山さつき氏の起用固まる」のニュースが入り、佐々木恭子アナがそれを読み上げた。吉村代表は表情を変えなかったが、感想を聞かれると「面白いですね。高市さんもいろいろ本気で